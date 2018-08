Die Bundesregierung hat mit Spanien eine Vereinbarung zur Rücknahme von Migranten getroffen.

Die Verhandlungen darüber seien abgeschlossen, erklärte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums in Berlin. Damit können Menschen, die bereits in Spanien einen Asylantrag gestellt haben, innerhalb einer Frist von 48 Stunden von Deutschland in das südeuropäische Land zurückgeschickt werden. Das Abkommen soll von Samstag an gelten.



Das Ministerium verhandelt derzeit auch mit Griechenland und Italien über ähnliche Vereinbarungen. Das hatten CDU und CSU nach ihrem Streit über die Asylpolitik vereinbart, auch der Koalitionspartner SPD stimmte zu.



Bundesinnenminister Seehofer hatte erklärt, er wolle bis Anfang August Klarheit über die Machbarkeit solcher Absprachen haben. Für den Fall eines Scheiterns hatte der CSU-Politiker gedroht, im Alleingang bestimmte Migranten an den Grenzen zurückzuweisen.