Nach Verfassungsgerichts-Urteil

Bundeskanzler Scholz sagte in einer Parlaments-Befragung, seine Regierung werde das Urteil nun sorgfältig auswerten und genau beachten. Er kündigte genaue Prüfungen an. Es sei denkbar, dass der Richterspruch eine sehr tiefgreifende Veränderung der Haushaltspraxis zur Folge habe, sagte er im Bundestag. Auswirkungen auf den Zeitplan für die Verabschiedung des Bundesetats 2024 habe das Urteil aber nicht, betonte der Kanzler.

Wirtschaftsminister Habeck zählte Zusagen auf, die seiner Auffassung nach weiterhin eingehalten werden können. Konkret nannte er die Senkung der Stromkosten durch die Übernahme der Ökoenergie-Umlage, die Förderung von E-Mobilität inklusive der Ladesäulen-Infrastruktur, die Unterstützung von Geothermie-Projekten, den Ausbau von Fernwärme sowie die Förderung von Gebäudesanierung durch neue Fenster, Türen und Dämmungen.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat den Nachtragshaushalt der Ampel-Regierung von Ende 2021 in einem Urteil beanstandet. Demnach durften 60 Milliarden Euro an nicht benötigten Krediten zur Bewältigung der Corona-Krise nicht umgewidmet und in den Klimafonds verschoben werden. Das Gesetz sei damit nichtig, teilte das Gericht mit . Es gehe um die Wirksamkeit der Schuldenbremse, sagte die Vorsitzende Richterin des Zweiten Senats, König, bei der Verkündung.