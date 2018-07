Die Botschaft in Richtung Peking ist klar: Gleich zwei Mal in dieser Woche hat die Bundesregierung verhindert, dass chinesische Investoren bei deutschen Firmen einsteigen. Die Staatsbank KfW erwirbt einen Anteil von 20 Prozent am Sromnetzbetreiber 50Hertz und stoppt damit den Einstieg des chinesischen Staatskonzerns SGCC. Und auch die geplante Übernahme des westfälischen Werkzeugmaschinenherstellers "Leifeld Metal Spinning" durch chinesische Investoren soll verboten werden.

Wichtiges Signal

Die Führung in Peking dürfte über diese Nachrichten kaum erfreut sein – vor allem, da erst beim EU-China-Gipfel vor zwei Wochen beide Seiten sich zu mehr wirtschaftlichem Austausch bekannt haben. Dennoch sind die Signale der Bundesregierung richtig und wichtig.

Zu lange hat die deutsche Regierung tatenlos zugeschaut, wie hart erarbeitetes Wissen aus Schlüsselbranchen abgezogen wurde. Bestes Beispiel dafür ist der Aufkauf des Roboter-Herstellers Kuka durch den chinesischen Mischkonzern Midea. Obwohl das Augsburger Unternehmen sogar das Militär beliefert, gelang es nicht, den Kauf zu unterbinden. Nun auch noch eine kritische Infrastruktur wie das Stromnetz teils einem chinesischen Staatskonzern zu überlassen, wäre ein fatales Signal politischer Schwäche gewesen. 50Hertz betreibt das Höchstspannungsnetz im gesamten Osten Deutschlands, in Berlin und im Raum Hamburg. Wer wirtschaftliche Anteile erwirbt, kauft sich auch politische Mitsprache.

Kein Freibrief für China

Klar ist: Hinter chinesischen Übernahmen steckt oft politisches Kalkül. Das Land will zur führenden Industrienation aufsteigen und erkauft sich fremdes Wissen – das bisher den deutschen Wohlstand gesichert hat.

Es stimmt zwar, dass die chinesische Regierung Europa zuletzt entgegen gekommen ist. So müssen beispielsweise ausländische Autohersteller sich inzwischen keine chinesische Partnerfirma mehr suchen, um auf dem dortigen Markt Geschäfte zu machen. Aber dass China in Trippelschritten seine Abschottungspolitik beendet, heißt nicht, dass Deutschland chinesischen Investoren aus lauter Dankbarkeit einen Freibrief erteilen muss.

Nicht provokant, sondern konsequent

Erst Mitte des Monats hat die Bundesregierung ihre Abwehr-Möglichkeiten gegen ausländische Investoren geschärft – nun zeigt sie, insbesondere im Fall Leifeld – dass sie gewillt ist, ihre neuen Waffen zu benutzen.

Das ist nicht provokant, sondern konsequent.

Mag sein, dass die deutsch-chinesische Partnerschaft dadurch auf eine Probe gestellt wird. Eine echte Partnerschaft sollte aber auch klare Botschaften vertragen können.