Die Impfkampagne läuft langsamer als von der Politik erhofft. (Imago / Chromorange)

An diesem Tag findet die nächste Bund-Länder-Konferenz statt. Wie ein Regierungssprecher der "Bild am Sonntag" sagte, wird die entsprechende Quote nun bis Ende Januar angestrebt. Derzeit sind 73,8 Prozent der Gesamtbevölkerung mindestens einmal geimpft. Um die Quote über 80 zu bringen, müssten rund fünf Millionen weitere Menschen eine Erstimpfung erhalten.

Inzwischen sind 25 Millionen Auffrischungsimpfungen verabreicht worden und fünf Millionen Erst- und Zweitimpfungen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte der Deutschen Presse-Agentur, die 30-Millionen-Marke sei heute überschritten worden. Die Booster-Kampagne laufe auf Hochtouren. Ziel müsse sein, die Drittimpfungen über die nächsten Wochen mit so hoher Geschwindigkeit fortzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.