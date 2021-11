Regierungssprecher Seibert. (dpa-Zentralbild/Britta Pedersen)

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, das Telefonat sei eng mit der EU-Kommission abgesprochen gewesen. Weitere wichtige Partner in der EU seien vorab darüber informiert worden. Seibert verwies zudem auf die dramatische Lage der Flüchtlinge an der östlichen EU-Außengrenze.

Merkel hatte mit Lukaschenko vor einigen Tagen unter anderem über humanitäre Hilfen für die Menschen gesprochen. Das Telefonat hatte in Teilen der deutschen Politik Kritik ausgelöst. Die EU erkennt Lukaschenko seit seiner umstrittenen Wiederwahl im vergangenen Jahr nicht mehr als Staatschef an. Der polnische Präsident Duda äußerte heute indirekt Kritik und sagte, man werde Vorschläge über den Kopf Polens hinweg nicht akzeptieren.

