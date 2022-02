Regierungssprecher Steffen Hebestreit: Verzicht auf Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System vorerst richtig. (picture alliance/dpa)

Neben Deutschland hätten auch Italien und Frankreich Einwände angemeldet, sagte Regierungssprecher Hebestreit in Berlin. Ein derartiger Schritt bräuchte eine längere Vorbereitung und wäre auch in den europäischen Staaten spürbar, hieß es. Ähnlich äußerte sich zuvor Bundesfinanzminister Lindner bei einem Treffen mit seinen europäischen Amtskollegen in Paris. Durch die Blockade russischer Banken sei der Geschäftsverkehr mit Russland ohnehin nahezu beendet, erklärte der FDP-Politiker. Nur noch im Einzelfall seien Transaktionen möglich, etwa um Gaslieferungen zu bezahlen. Ein Swift-Ausschluss Russlands liege als Option weiter auf dem Tisch. So etwas müsse aber in seinen Auswirkungen bedacht werden.

Die EU hat sich aber darauf geeinget, Vermögenswerte von Russlands Präsident Putin und Außenminister Lawrow einzufrieren. Das sei ein Ergebnis des gestrigen Sondergipfels, sagte ein EU-Beamter. Zudem arbeite man ketzt an einer dritten Runde von Sanktionen gegen Russland.

