"Angesichts der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen in der Bau- und Wohnungswirtschaft durch hohe Zinsen und Baukosten ist die Verankerung von EH-40 als verbindlicher gesetzlicher Neubaustandard in dieser Legislaturperiode nicht mehr nötig und wird ausgesetzt", heißt es in dem Papier. (imago images / imagebroker)

In dem Papier, das dem "Spiegel" vorliegt, wird auf die aktuell schwierige Lage der Baubranche verwiesen. Laut Koalitionsvertrag sollte der Energieeffizienzstandard EH-40 eigentlich ab Anfang 2025 vorgeschrieben werden. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte bereits gestern der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, mit der Einführung des Gebäudeenergiegesetzes sei sichergestellt, dass Neubauten ab 2024 klimafreundlich heizten. Er halte es deshalb nicht mehr für nötig, den neuen Standard EH 40 einzuführen.

Auch von dem Vorhaben, eine Sanierungspflicht auf EU-Ebene einzuführen, nimmt die Regierung dem Papier zufolge wieder Abstand. Verpflichtende Sanierungen von Wohngebäuden sollen demnach ausgeschlossen werden.

Außerdem will die Ampel-Koalition nach Angaben des "Spiegel" den Erwerb von Wohneigentum unter Familien fördern. Dazu sollen die bisherigen Kredithöchstbeträge um 30.000 Euro angeboben werden. Eine weitere Maßnahme gegen die Wohnungskrise ist dem Bericht zufolge ein geplantes Wohneigentumsprogramm für den Erwerb sanierungsbedürftiger Bestandsgebäude. Dieses solle über die staatliche Förderbank KfW abgewickelt werden, heißt es.

Grünen-Co-Chefin Lang: Mieterrechte stärken

Die Grünen halten Neubau nur für einen Teil der Lösung und fordern mit Blick auf den Gipfel eine Stärkung der Mieterrechte - inklusive einer Verschärfung der Mietpreisbremse. Grünen Co-Parteichefin Lang sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, bei der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt sei Neubau nur ein Teil der Lösung. Die rasant steigenden Mieten würden zur Belastungsprobe bis weit in die Mitte der Gesellschaft. Fraktionschefin Dröge verwies auf die vereinbarte Verlängerung der Mietpreisbremse im Koalitionsvertrag. Diese müsse endlich auf den Weg gebracht werden, sagte sie den Zeitungen. Angesichts der hohen Inflation würden sogenannte Index-Mietverträge für Mieter zum Problem.

Bei solchen Verträgen können die Mieten jährlich nach dem Wert des Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes erhöht werden. Dafür gibt es bei dieser Variante keine Anpassung der Miete an die ortsübliche Vergleichsmiete. Bundesjustizminister Buschmann von der FDP hatte jüngst Forderungen nach Einschränkungen bei Indexmieten zurückgewiesen.

Deutscher Landkreistag für Absenkung von Baustandards

Der Deutsche Landkreistag sprach sich vor dem Gipfel für eine Absenkung der Baustandards aus, um Neubauten billiger zu machen. "Das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum bildet dafür nur dann einen Rahmen, wenn es sich auf günstigeres Bauen fokussiert", sagte Verbandspräsident Sager den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Dafür müssen ohne Wenn und Aber Standards gesenkt werden. Insoweit besteht noch viel Luft nach oben." Desweiteren forderte er die Bereitstellung von günstigem Bauland.

GdW und Haus & Grund nehmen nicht am Wohungsgipfel teil

Zum Wohungsgipfel am Mittag in Berlin werden neben Bundeskanzler Scholz und Bundesbauministerin Geywitz mehr als 30 Verbände und Vereine aus den beteiligten Branchen erwartet. Bei dem Treffen sollen nach Worten von Scholz "ganz konkrete Dinge" besprochen werden, wie mehr Wohnungen gebaut werden können. Gebraucht werde unter anderem mehr Bauland, das in den Kommunen ausgewiesen werden müsse. Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) sowie der Eigentümerverband Haus & Grund haben ihre Teilnahme an dem Treffen abgesagt. Sie werfen der Bundesregierung vor, eine "in erster Linie öffentlichkeitswirksame" Veranstaltung auszurichten. Andere Verbände äußerten hingegen Hoffnung auf wichtige Fortschritte und stellten Forderungen an die Politik.

Die Bundesregierung hatte im Frühjahr vergangenen Jahres das Bündnis bezahlbarer Wohnraum aus der Taufe gehoben. Das Gremium erarbeitete daraufhin Vorschläge und Maßnahmen für die Wohnungspolitik, unter anderem für das Ziel, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen, und will nun Bilanz ziehen.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.