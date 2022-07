Änderung des Energiesicherungsgesetzes

Blick auf Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1. (picture alliance/dpa)

Geplant ist außerdem als Option ein Umlagesystem, damit Preissprünge für Energieversorger gleichmäßiger an Kunden weitergegeben werden können. Wirtschaftsminister Habeck erklärte, die Lage am Gasmarkt sei angespannt und eine Verschlechterung der Situation sei nicht auszuschließen. Deshalb sollten Instrumente nachgeschärft werden. "Es geht darum, alles zu tun, um auch im kommenden Winter die grundlegende Versorgung aufrechtzuerhalten und die Energiemärkte so lange es geht am Laufen zu halten - trotz hoher Preise und wachsender Risiken", betonte Habeck.

Uniper spielt zentrale Rolle für deutsche Energieversorgung

Der Vorstoß dürfte auf den angeschlagenen Energiekonzern Uniper zielen, der bereits um Hilfe gebeten hat. Nach den gekürzten russischen Gas-Lieferungen muss er Ersatz teuer am Markt beschaffen, kann aber diese Preise nicht an die Kunden mit lang laufenden Verträgen weitergeben. Hintergrund ist die Drosselung russischer Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1. Am 11. Juli beginnen jährliche Wartungsarbeiten. Die Sorge ist, dass Russland danach den Gashahn nicht wieder aufdreht.

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt forderte in Berlin zusätzlich Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger. Er schlug einen Preisdeckel für den Grundbedarf an Gas vor.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.