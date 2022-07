Die Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 in Lubmin, Mecklenburg Vorpommern. (John Macdougall / AFP)

Eine Regierungssprecherin sagte in Berlin, die EU-Sanktionen gegen Russland beträfen nicht den Bereich des Gastransits, und dies aus gutem Grund. Denn bei den Sanktionen sei ein entscheidendes Kriterium, dass sie der EU und Deutschland nicht mehr schadeten als Russland.

Die Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 war in Kanada gewartet worden. Kanada hatte sie zunächst unter Verweis auf die internationalen Sanktionen nicht an Russland zurückgeben wollen. Nachdem Russland deshalb die Gaslieferungen nach Deutschland reduzierte, drängte die Bundesregierung in Kanada erfolgreich auf eine Freigabe der Turbine. Sie soll nun aber zunächst nach Deutschland geliefert werden. Der Hersteller Siemens Energy erklärte heute, man arbeite mit Hochdruck an den erforderlichen Genehmigungen und an der Logistik, um sie nach Russland weiterzuleiten.

Die ukrainische Regierung hatte gestern die geplante Rückgabe der Turbine kritisiert und argumentiert, Russland sei auch ohne sie in der Lage, Gas in vollem Umfang zu liefern.

