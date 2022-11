Regierungssprecher Steffen Hebestreit (picture alliance/dpa)

Johnson hatte in einem CNN-Interview behauptet, dass Deutschland im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine für eine rasche Aufgabe des Landes plädiert haben soll. Regierungssprecher Hebestreit sagte dazu in Berlin, man wisse, dass der frühere Premier immer ein eigenes Verhältnis zur Wahrheit habe - dies sei auch in diesem Fall nicht anders. Johnson kritisierte auch Frankreich und Italien für ihre Haltungen vor Kriegsausbruch. Mit dem russischen Angriff am 24. Februar hätten sich die Ansichten aber geändert, betonte er. Die EU habe geschlossen und brilliant gehandelt, meinte er. Die Sanktionen seien hart.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.