Die Bundesregierung hat den Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien um weitere sechs Monate bis zum 31. März 2020 verlängert.

Das teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit. Bundeskanzlerin Merkel hatte bereits gestern angekündigt, dass an dem Exportstopp festgehalten werde. Sie begründete dies mit dem Bürgerkrieg im Jemen, in dem eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen kämpft. Mehrere Unionspolitiker hatten zuletzt verlangt, Exporte in das Land wieder zu erlauben, unter anderem wegen des Angriffs auf saudische Ölraffinierien.