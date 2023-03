In Deutschland sind intakte Moorlandschaften rar. (picture alliance/dpa | Daniel Vogl)

Es soll den Zustand der Ökosysteme verbessern und so deren Resilienz stärken. Vorgesehen ist etwa, Moore zu erhalten oder wieder zu vernässen, Seegraswiesen an den Küsten zu schützen und Grünflächen in der Stadt und auf dem Land naturnah umzugestalten. Für die Umsetzung werden vier Milliarden Euro bis 2026 bereitgestellt. Ein Kompetenzzentrum soll die Maßnahmen koordinieren und Informationen zu Fördermöglichkeiten geben.

Außerdem will die Bundesregierung einen neuen Militäreinsatz auf den Weg bringen. Bis zu 60 Soldatinnen und Soldaten sollen in den Niger entsandt werden, um die Streitkräfte des westafrikanischen Lands im Anti-Terror-Kampf zu unterstützen. Die Ministerrunde einigte sich des Weiteren auf Gesetzesentwürfe für eine neue Form der Verbraucher-Sammelklage und für die Vereinfachung des Wiederaufbaus nach Naturkatastrophen. Auch die bereits mehrfach diskutierte Reform des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes passierte das Kabinett. Sie soll Hürden für Arbeitssuchende senken.

