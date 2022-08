Kabinettsklausur Meseberg (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Am Rande der heute endenden zweitägigen Kabinettsklausur in Meseberg sagte Bundesinnenministerin Faeser, man wolle den Menschen zum Beispiel den Alltag in der Verwaltung erleichtern. In Mecklenburg-Vorpommern könne man schon digital Bauanträge einreichen, in Hessen Führerscheine beantragen.

Bundeswirtschaftsminister Habeck verwies auf die Bedeutung der Digitalisierung für Industrie und Mittelstand in Deutschland und Europa. Verkehrsminister Wissing erklärte, jedes Ministerium solle sich mit einem Zeitplan dazu verpflichten, 18 "Leuchtturmprojekte" umzusetzen. Die Bürger könnten die Regierung dann daran messen, was bis 2025 umgesetzt worden sei. Im Deutschlandfunk hatte Wissing heute früh gesagt, es gehe es um Vorhaben wie die elektronische Gesundheitsakte und den Glasfaserausbau. Die Digitalstrategie soll heute zum Abschluss der Kabinettsklausur vom Bundeskabinett verabschiedet werden.

