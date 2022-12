Digitalgipfel

Bundesverkehrsminister Wissing auf dem Digital-Gipfel 2022 in Berlin. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Es sei klar, dass solche Prozesse in Demokratien länger dauerten, führte der Grünen-Politiker beim Digitalisierungsgipfel in Berlin aus. Dahinter dürfe sich der Staat aber nicht verstecken. Zugleich rief Habeck die Menschen dazu auf, sich den Veränderungen zu stellen. So sei es ein Geschäftsmodell geworden, Freundschaften auf sozialen Netzwerken zu schließen und möglichst viele Follower zu haben. Dadurch seien Freundschaften auch ökonomisiert worden.

Verkehrsminister Wissing drängte ebenfalls auf eine schnellere Digitalisierung. Der Präsident des Branchenverbandes Bitkom, Berg, meinte, in Deutschland dominiere die Debatte über Risiken und nicht über Chancen der Nutzung digitaler Daten. Auch hier sei eine Zeitwende nötig.

