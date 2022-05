Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) (picture alliance/dpa/ Bernd von Jutrczenka)

Gesundheitsminister Lauterbach sagte den Funke-Medien, die 3G-Regel bei der Einreise nach Deutschland werde vom 1. Juni an bis Ende August ausgesetzt. Damit muss in dieser Zeit nicht mehr nachgewiesen werden, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. Bestehen bleiben nach seinen Angaben allerdings die Regeln für Einreisende aus Virusvariantengebieten. Sie müssen sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Derzeit ist allerdings kein Land als Virusvariantengebiet ausgewiesen.

Die Änderung der Corona-Einreiseverordnung soll nach Informationen der Funke-Zeitungen heute vom Bundeskabinett verabschiedet werden. Sie sieht demnach darüber hinaus vor, dass künftig nicht nur die von der EU genehmigten Impfstoffe, sondern alle von der WHO zugelassenen Vakzine bei der Einreise anerkannt werden.

