Das erste Ziel müsse sein, dass es erst gar nicht zu einer Triage komme. Wenn aber doch, dann bedürfe es klarer Regeln, um Menschen mit Handicaps vor Diskriminierung zu schützen, meinte der FDP-Politiker. Auch Gesundheitsminister Lauterbach betonte, es gelte, eine Triage durch wirksame Schutzmaßnahmen und Impfungen zu verhindern. Er begrüßte die Entscheidung des Verfassungsgerichts. Menschen mit Behinderung bedürften mehr als alle anderen des Schutzes durch den Staat, meinte der SPD-Politiker.

VDK und Antidiskriminierungsstelle begrüßen Entscheidung des Verfassungsgerichts

Der Beschluss der Karlsruher Richter war auch von Sozialverbänden und Patientenschützern mit Zustimmung aufgenommen worden. Medizinerinnen und Mediziner dürften in einer so wichtigen Frage nicht allein gelassen werden, sagte die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Bentele. Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Brysch, bezeichnete den Beschluss des Verfassungsgerichts als überfällig. Der Bundestag stehe nun in der Verantwortung, Kriterien für die Triage festzulegen.

Auch Antidiskriminierungsstelle des Bundes reagierte zustimmend auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Der kommissarische Leiter Bernhard Franke sagte, diese sei ein wichtiges Signal. Niemand dürfe wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Das gelte ausdrücklich auch bei der Zuteilung intensivmedizinischer Behandlung.

Kirchen loben Entscheidung

Die Kirchen äußerten sich ebenfalls zustimmend zur Entscheidung. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, sagte, das Gericht habe klargestellt, dass es keine Benachteiligung von behinderten Menschen im Rahmen intensivmedizinischer Behandlungen geben dürfe. Der Staat habe nun eine konkrete Schutzpflicht, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing. Die Gemeinschaft müsse aus der Pandemie lernen und schnell die nötigen Schlüsse ziehen, meinte Bätzing.

Verfassungsrichter: Derzeit keine Rechtsgrundlage zum Schutz vor Diskriminierungen

Das Bundesverfassungsgericht hatte den Gesetzgeber aufgefordert, "unverzüglich" Vorkehrungen zum Schutz von Menschen mit Behinderungen im Fall einer pandemiebedingten Triage zu treffen. Laut Artikel 3 habe der Gesetzgeber einen Schutzauftrag gegenüber diesen Personen, heißt es in dem heute veröffentlichten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Derzeit aber gebe es für Priorisierungsentscheidungen und zum Schutz vor Diskriminierung keine Rechtsgrundlage.

Diese hatten neun Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen eingeklagt. Sie fürchten im Falle einer Covid-Erkrankung medizinisch schlechter behandelt oder von lebensrettenden Maßnahmen ausgeschlossen zu werden, weil ihre Überlebenschancen grundsätzlich als geringer eingeschätzt werden könnten.

Der Begriff Triage beschreibt eine Situation, in der Ärztinnen und Ärzte nicht mehr alle Patienten retten können und eine Auswahl treffen müssen. Weitere Hintergründe zum Thema finden Sie hier

