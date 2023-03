Gewalt gegen Frauen

Ricarda Lang, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Die Parteivorsitzende Lang sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, noch in dieser Legislaturperiode sollten dazu bundeseinheitliche Gesetze geschaffen werden. Es dürfe niemals sein, dass betroffene Frauen aus finanziellen Gründen abgewiesen werden müssten. Deutschland habe sich als Mit-Unterzeichner der sogenannten Istanbul-Konvention dazu verpflichtet, gegen strukturelle geschlechtsspezifische Gewalt vorzugehen.

Zum heutigen "Equal Pay Day" kündigte die Grünen-Politikerin mehr Transparenz bei der Entlohnung von Männern und Frauen an. So könnten Frauen in Zukunft ihren Anspruch auf gleiches Geld bei gleicher Arbeit einfacher durchsetzen.

