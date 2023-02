Erneuerbare Energie

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), hier bei einer Debatte im Bundestag, hat einen Fahrplan zum Ausbau der Windenergie angekündigt. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Bis 2030 müssten im Schnitt vier bis fünf Windräder pro Tag gebaut werden, um die Klimaziele zu erreichen, sagte Bundeskanzler Scholz der "Bild am Sonntag". Jeden Monat würden künftig Gespräche mit den Ländern darüber geführt, wie weit sie vorangekommen seien. Was nicht pünktlich geschafft werde, müsse aufgeholt werden, führte der SPD-Politiker aus.

Im vergangenen Jahr hatte die Leistung von Windrädern an Land nur leicht zugenommen. Die rot-grün-gelbe Koalition gab daher per Gesetz Flächenziele für den Ausbau vor. Diese Regelung trat zum 1. Februar in Kraft.

