Der gesetzliche Mindestlohn soll künftig bei 12 Euro pro Stunde liegen. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild| Fernando Gutierrez-Juarez)

Das kündigte Bundesarbeitsminister Heil in der Zeitung "Tagesspiegel" an. Er sei zuversichtlich, dass das Kabinett die Anhebung am Mittwoch auf den Weg bringen werde. Für viele Beschäftigte bedeute der höhere Mindestlohnsatz im Vergleich zu heute eine Lohnsteigerung von 22 Prozent, betonte Heil. Zur Zeit liegt die Lohnuntergrenze noch bei 9,82 Euro.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht in der Anhebung einen wichtigen Effekt für die deutsche Konjunktur. Der höhere Mindestlohn werde die Kaufkraft stärken, sagte DGB-Vorstand Körzell den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der DGB rechnet mit rund 4,8 Milliarden Euro, die die Arbeitnehmer jährlich mehr zur Verfügung hätten.

