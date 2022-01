Strommasten stehen auf einem Feld. - Die Bundesregierung will der kurzfristigen Kündigung von Strom- und Gasverträgen durch Billiganbieter einen Riegel vorschieben. (picture alliance/dpa/Stephan Schulz)

Der Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Krischer, sagte der Deutschen Presse-Agentur, man dürfe die Verbraucher nicht nocheinmal so im Regen stehen lassen. Der Grünen-Politiker kündigte an, dass es künftig einheitliche Tarife in der Grundversorgung geben solle, damit Neukunden nicht das Doppelte oder Dreifache im Vergleich zu Bestandskunden zahlen müssten. Außerdem solle die Kündigung von Strom- oder Gaslieferungen mehrere Monate vorher angekündigt werden müssen, damit Verbraucher sich in Ruhe neue Versorger suchen könnten. Dass rund einer Million Strom- und Gaskunden innerhalb kürzester Zeit gekündigt werde, dürfe sich nicht wiederholen, betonte Krischer.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.