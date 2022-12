In Somalia herrscht die schlimmste Hungerkrise seit 40 Jahren. (Farah Abdi Warsameh / AP / dpa / Farah Abdi Warsameh)

Wie Bundesentwicklungsministerin Schulze in Berlin mitteilte, stellt ihr Ministerium 360 Millionen Euro bereit, um hungerleidenden Menschen vor allem in Somalia, Äthiopien und Sudan unter anderem mit Lebensmittellieferungen zu helfen. Die SPD-Politikerin appellierte an die Weltgemeinschaft, die Not in den genannten Ländern im Blick zu behalten - auch wenn der Krieg in der Ukraine mit seinen Folgen momentan das Weltgeschehen bestimme.

Im Osten Afrikas ist wegen der längsten Trockenheit seit 40 Jahren nahezu die gesamte Ernte ausgefallen. In manchen Gegenden warten die Menschen seit mittlerweile zwei Jahren auf Regen. Verschärft wird die Versorgungslage durch hohe Preise für Getreide, Dünger und Energie, die in Folge des Ukraine-Krieges stark gestiegen sind.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.