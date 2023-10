Treffen mit Außenministern des Westbalkans

Das vormalige Treffen im "Berliner Prozess" fand vor knapp einem Jahr in Berlin statt - heute treffen sich die Außenminister in Tirana (Britta Pedersen/dpa Pool/dpa)

Es müsse ein positiver Prozess gestartet werden, in dem beide Seiten Fortschritte lieferten. Im Lichte der aktuellen Eskalation habe die EU klare Forderungen an die serbische Seite gestellt: So sollten die Täter verfolgt werden, serbische Truppen müssten zurückgezogen werden, und es müsse sprachlich deeskaliert werden.

Vor knapp zwei Wochen waren serbische Paramilitärs in das Kosovo eingedrungen; es kam zu Gefechten mit der Polizei mit mehreren Toten. Serbien verlegte zudem zwischenzeitlich zusätzliche Militäreinheiten an die Grenze. Das Kosovo fordert EU-Sanktionen gegen das Nachbarland, von dem es sich 2008 abgespalten hatte. Serbien erkennt die Unabhängigkeit nicht an.

