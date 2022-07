Klimawandel

Von großer Hitze sind besonders Innenstädte betroffen (Christoph Hardt/ Geisler-Fotopress)

Mit einer gezielten Bauförderung würden die Kommunen für die Herausforderungen des Klimawandels fit gemacht, twitterte das Bundesbauministerium und zitierte Ressortleiterin Geywitz. Die Städte und Gemeinden brauchten Hilfe bei der Anpassung, ergänzte die SPD-Ministerin. Der Bund werde in diesem Jahr 790 Millionen Euro bereitstellen, um neben der sozialen Entwicklung der Städte auch die Klimaresilienz zu stärken. Wenn Quartiere saniert oder neu errichtet würden, gehörten Frischluftschneisen, Parks und Flüsse dazu, ergänzte Geywitz.

Am frühen Nachmittag stellt sie die Pläne der Bundesregierung detailliert vor. Die Auswirkungen der Erderwärmung sind in Städten besonders stark zu spüren - beispielsweise in Form starker Hitzeentwicklung über bebauten Flächen oder wegen klimabedingter Schäden an Bauwerken.

