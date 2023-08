Start-ups sollen stärker gefördert werden. (Unsplash / rawpixel)

Dafür brachte das Kabinett weitere Steuervorteile für Mitarbeiterbeteiligungen und Regeln für einen leichteren Zugang zum Kapitalmarkt auf den Weg. Start-ups, Wachstumsunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen seien Treiber von Innovation, heißt es in dem von Finanzminister Lindner vorgestellten Gesetzentwurf. Der Bundestag soll noch in diesem Jahr über das Gesetz abstimmen, damit es 2024 in Kraft treten kann.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.