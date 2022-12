Energiekosten

Sollte das Bundeskartellamt zu dem Schluss kommen, dass eine Preiserhöhung ungerechtfertigt erhoben wurde, kann es den entsprechenden Versorger anweisen, sein Handeln zu unterlassen und zudem eine Geldstrafe verhängen.

Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagte, der Kontrollmechanismus diene dazu, ungerechtfertigte Preiserhöhungen zu unterbinden. Es solle also verhindert werden, dass die Preise allein deshalb angehoben würden, "weil ja ohnehin der Staat über den Preisdeckel die Kosten trägt".

Die Zustimmung für den Gesetzesentwurf durch den Bundestag sowie Bundesrat steht noch aus. Sobald die Preisbremsen greifen, zahlen Verbraucher einen gedeckelten Preis. Die Differenz zu den erhöhten Versorgerpreisen müsste dann der Staat stemmen. Beim Missbrauchsverbot im Gesetzesentwurf geht es somit auch um den Schutz der Staatskasse.

Im Mittelpunkt stehen dem Entwurf zufolge die Arbeitspreise - also die Cent pro Kilowattstunde, die sich je nach Verbrauch in der Jahresrechnung niederschlagen. Der "Arbeitspreis multipliziert mit Ihrem Jahresverbrauch wird zum Grundpreis addiert und ergibt so Ihren Abrechnungsbetrag auf der Jahresrechnung", heißt es in einer grundsätzlichen Erläuterung der Bundesnetzagentur.