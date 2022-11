Wirtschaftspolitik

Firmensitz des Halbleiterherstellers Elmos Semiconductor SE in Dortmund (IMAGO / Friedrich Stark / IMAGO / Friedrich Stark)

Das Bundeswirtschaftsministerium habe mitgeteilt, dass in der Kabinettssitzung am Mittwoch der Verkauf voraussichtlich untersagt werde, erklärte das Unternehmen. Zuvor habe das Ministerium eine Zustimmung in Aussicht gestellt, hieß es weiter. Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz in Autos.

Kürzlich hatte die Bundesregierung beschlossen, dass die chinesische Staatsrederei Cosco eine Beteiligung von 24,9 Prozent an einem Terminal im Hamburger Hafen übernehmen kann. Kritiker solcher Geschäfte befürchten, dass China einen zu großen Einfluss auf die Infrastruktur oder wichtige Industriezweige in Deutschland bekommen könnte.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.