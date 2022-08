Energiekrise

Die Bundesregierung will zügig ein drittes Entlastungspaket schnüren (picture alliance / Guenter Artinger / picturedesk.com)

Die Verbesserungen beim Wohngeld würden vor allem den Beziehern kleiner Einkommen sowie Rentnerinnen und Rentnern zugute kommen, sagte Klingbeil den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch Studierende müssten davon profitieren, betonte Klingbeil. Der SPD-Chef will zudem Gewinne von Konzernen zur Entlastung von Geringverdienern nutzen. Eine Übergewinnsteuer könne die Möglichkeiten für Entlastungen erweitern. Das sei auch eine Frage des sozialen Zusammenhalts, so Klingbeil.

Merz: Gezielte Entlastung ärmerer Haushalte

Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz fordert die Bundesregierung zu einem Umdenken auf. Es sei falsch, dass Menschen mit einem hohen Einkommen 300 Euro Energiegeld bekämen, sagte Merz dem "Focus". 1.000 Euro Energiegeld für die Einkommen im unteren Drittel wären sinnvoller als 300 Euro für alle, betonte der CDU-Chef. Es sei für ihn völlig klar, so Merz weiter, dass man Empfängern von Wohngeld und Hartz IV helfen müsse. Aber zwischen Wohngeldempfängern und sehr einkommensstarken Haushalten gebe es die Mitte der Gesellschaft. Das sei der Großteil der Bevölkerung. Etwa all jene, die zwar über der Schwelle für Wohngeld lägen, aber trotzdem mit der aktuellen Mehrbelastung nicht zurechtkämen. "An diese Menschen denkt in der Ampel keiner!", so Merz wörtlich.

Gewerkschaften fordern Steuerbeihilfe und Energiepauschale, Städtetag plädiert für Zulagen

Der Deutsche Gewerkschaftsbund verlangt angesichts der steigenden Energiekosten und einer ab Herbst drohenden neuen Corona-Welle eine deutliche Anhebung der Steuerhilfen für Beschäftigte im Homeoffice. Die Homeofficepauschale sollte fortgeführt und auf 1.500 Euro angehoben werden, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel der "Augsburger Allgemeinen". Bislang könnten Beschäftigte maximal 600 Euro im Jahr zu je fünf Euro am Tag bei der Steuererklärung geltend machen.

Verdi-Chef Frank Werneke schlug eine neue Energiepauschale in Höhe von 500 Euro für Beschäftigte vor. Sie solle auch Rentnern, Studierenden und Empfängern von Sozialleistungen ausgezahlt werden, meinte Werneke in der "Rheinischen Post".

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund setzt sich für Zulagen ein. Der einfachste Weg wäre sicherlich eine zeitlich befristete Zulage nach Einkommensgrenzen und Zahl der Kinder, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der Staat könne aber nicht jeden Nachteil ausgleichen, betonte Landsberg. Das Entlastungspaket müsse daher mit einem Moratorium für neue Leistungen und Leistungsversprechungen verbunden werden.

Die bisherigen Entlastungspakete

In einem ersten Schritt hatte die Ampelkoalition die EEG-Umlage abgeschafft, einen Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger und Steuererleichterungen beschlossen. Zu den Entlastungsmaßnahmen im zweiten Schritt zählen das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr, das Ende August ausläuft, der Tankrabatt, die Energiepauschale von 300 Euro für einkommenspflichtige Erwerbstätige sowie eine Einmalzahlung pro Kind von 100 Euro und in Höhe von 200 Euro für Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen.

