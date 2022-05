Wasserstoff-Forschung

Wasserstoff-Produktionsanlage der Linde AG, Leuna (imago/imageBROKER/Rolf Schulten)

Deutschland will demnach auch mit Australien kooperieren, um Wasserstoff zu beziehen. Die FDP-Politikerin kann sich langfristig aber auch eine "europäische Wasserstoff-Union" vorstellen, in der die Staaten der EU gemeinsam an der Technologie arbeiten. Wasserstoff dient als Energiespeicher, soll aber auch eine klimaneutrale Produktion etwa in der Chemie- oder Stahlindustrie ermöglichen.

Der Direktor des Fritz-Haber-Instituts der Max-Planck-Gesellschaft, Schlögl, verwies auf die enormen Mengen an Wasserstoff, die man als Ersatz für fossile Energieträger brauche. Derzeit werde weltweit so viel Wasserstoff produziert, dass er zehn Prozent der Stromversorgung in Deutschland ersetzen könne. Deshalb müsse man überall mit dem Bau von Anlagen beginnen und in alle Richtungen forschen. Weltweit führend sei in dem Bereich eindeutig China. Die Zusammenarbeit mit Australien sei sinnvoll, weil dort die Produktionsbedingungen sehr gut seien.

