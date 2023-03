Atomwaffen in Belarus

Gebäude des Auswärtigen Amtes (Markus Heine dpa/lbn)

Von Seiten des Auswärtigen Amts hieß es weiter, der von Staatschef Putin gezogene Vergleich zur NATO sei irreführend und könne nicht dazu dienen, den Schritt zu begründen. Zudem habe sich Belarus international darauf festgelegt, frei von Nuklearwaffen zu sein. Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, es gebe keine Anzeichen dafür, dass Russland den Einsatz einer Atomwaffe vorbereite. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew erklärte ein Präsidentenberater, Moskau habe Belarus als Geisel genommen.

Putin hatte im Staatsfernsehen bekanntgegeben, dass sich Russland und Belarus auf die Stationierung taktischer Atomwaffen verständigt hätten. Dabei verwies Putin darauf, dass auch die USA bei ihren Verbündeten Atomwaffen hätten.

Die sogenannte nukleare Teilhabe der NATO sieht vor, dass in Europa stationierte Atomwaffen der USA im Ernstfall auch von Flugzeugen von Partnerstaaten eingesetzt werden. US-Atomwaffen sollen offiziell unbestätigten Angaben zufolge in Norditalien, in Belgien, der Türkei sowie in den Niederlanden und im rheinland-pfälzischen Büchel lagern.

