Regierungssprecher Steffen Hebestreit (picture alliance/dpa)

Regierungssprecher Hebestreit sagte in Berlin, wenn eine solche Bitte aus Warschau käme, würde man sie mit der nötigen Zügigkeit, aber auch mit Gründlichkeit prüfen. Hebestreit relativierte damit Äußerungen von Bundesaußenministerin Baerbock. Sie hatte gestern erklärt, Deutschland werde eine mögliche polnische Lieferung von Leopard-Panzern in die Ukraine nicht blockieren. Polens Ministerpräsident Morawiecki kündigte heute einen solchen Antrag bei der Bundesregierung an, nannte aber keinen genauen Zeitpunkt.

Mehrere britische Abgeordnete forderten den neuen Bundesverteidigungsminister Pistorius in einem offenenen Brief auf, der Ukraine auch Leopard-Panzer aus Deutschland zur Verfügung zu stellen.

