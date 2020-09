Die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland ist erneut zurückgegangen.

Ende 2019 waren es 1,14 Millionen und damit knapp 39.000 weniger als im Jahr davor. Das geht aus einer Auskunft des Bundesinnenministeriums an die Linken-Bundestagsabgeordnete Lay hervor. Lay kritisierte, obwohl Sozialwohnungen angesichts der Mietenexplosion in den Großstädten wichtiger denn je seien, habe ihre Zahl einen Tiefststand erreicht. Die Kürzung der Bundesförderung für den sozialen Wohnungsbau im aktuellen Haushaltsjahr auf nur eine Milliarde Euro müsse umgehend korrigiert werden.



Bei Sozialwohnungen sind die Mieten staatlich reguliert. Sie werden an Menschen vermietet, bei denen die Behörden einen besonderen Bedarf sehen. Diese Bindung entfällt nach einer gewissen Zeit, und die Wohnungen können denn normal am Markt vermietet werden.