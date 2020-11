Bundesentwicklungsminister Müller sieht sich in einem Zeitungsbericht mit Vorwürfen konfrontiert.

Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, nahm der CSU-Politiker regelmäßig seine Ehefrau bei Auslandsreisen in Regierungsmaschinen mit. Auf die Einladung von Bundestagsabgeordneten, insbesondere der Opposition, habe Müller dagegen meist verzichtet. Dies sei auf Unverständnis bei den entwicklungspolitischen Sprechern der Parteien gestoßen.



Die Zeitung warf Müller zugleich vor, bei seinen Reisen großen Wert auf Luxus zu legen, insbesondere was die Hotels betreffe. Auch habe er viele Sonderwünsche. So soll es vorgekommen sein, dass eigens Schwarzbrot für den Minister nach Afrika eingeflogen wurde.



Das Ministerium wollte sich zu den Vorwürfen im einzelnen nicht äußern.

