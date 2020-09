Der russische Kreml-Kritiker Nawalny ist nach Erkenntnissen der Charité mit einem Nervenkampfstoff vergiftet worden. Regierungssprecher Seibert teilte mit, dies sei durch ein Speziallabor der Bundeswehr auf Veranlassung des Universitätskrankenhauses "zweifelsfrei" nachgewiesen worden. Es handele sich um eine Substanz der sogenannten Nowitschok-Gruppe.

Dies sei ein bestürzender Vorgang. Man verurteile den Angriff aufs Schärfste, betonte Seibert. Das Auswärtige Amt werde den Botschafter Russlands über die Untersuchungsergebnisse unterrichten. Die russische Führung sei dringlich aufgefordert, sich dazu zu äußern. Seibert sagte weiter, die Bundesregierung werde ihrerseits nun mit den Partnern in EU und Nato über eine angemessene gemeinsame Reaktion beraten. Ferner werde sie mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen Kontakt aufnehmen. Nawalny war am 22. August mit Vergiftungserscheinungen aus Russland zur Behandlung nach Berlin geflogen worden. Er liegt seither in der Charité im Koma.

Kreml reagiert zurückhaltend

In einer ersten Reaktion teilte der Kreml mit, man habe bislang keine Daten der deutschen Behörden über eine Vergiftung Nawalnys erhalten. "Nein, wir sind davon nicht in Kenntnis gesetzt worden", sagte der Sprecher von Präsident Putin, Peskow, der Staatsagentur Tass in Moskau.