Die Bundesregierung hat die Geschehnisse am Wochenende in Chemnitz verurteilt.

Regierungssprecher Seibert sagte, man nehme solche Zusammenrottungen und Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens nicht hin. Gleiches gelte für den Versuch, Hass auf den Straßen zu verbreiten.



Gestern waren rund 800 Menschen, darunter Rechtsextreme, durch die Innenstadt von Chemnitz gezogen. Einige skandierten ausländerfeindliche Parolen. "Spiegel Online" zitiert einen Journalisten, nach dessen Bericht der harte Kern der Menge in der Nähe der Zentralhaltestelle auf jeden losstürmte, der nicht deutsch ausgesehen habe. Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Ludwig zeigte sich entsetzt von den Ereignissen. Es sei schlimm, dass Leute sich versammelten und Menschen bedrohten.



Hintergrund der Geschehnisse war ein tödlicher Streit in der Nacht zum Sonntag. Ein 35-jähriger Mann starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen, zwei weitere wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei waren an der Auseinandersetzung mehrere Personen verschiedener Nationalitäten beteiligt.



Die Polizei in Chemnitz bereitet sich auf neue Kundgebungen vor, die heute stattfinden sollen. Im Internet gebe es verschiedene Aufrufe zu Demonstrationen, sagte eine Sprecherin. Erwartet werden Kundgebungen sowohl linker als auch rechter Gruppierungen. Am Nachmittag will sich auch Innenminister Wöller zu den Geschehnissen in Chemnitz äußern.