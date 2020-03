Zur Eindämmung des Coronavirus soll das öffentliche Leben in Deutschland drastisch eingeschränkt werden. Bundeskanzlerin Merkel, Bundespräsident Steinmeier und Gesundheitsminister Spahn warben um Verständnis für die teils harten Einschnitte und Beschränkungen. Sie appellierten an die Bürgerinnen und Bürger, die verordneten Maßnahmen ernst zu nehmen.

Die Bundeskanzlerin sprach von "einschneidenden Maßnahmen", auf die sich die Menschen in Deutschland gefasst machen müssten. Beispielsweise solle man auf Urlaubsreisen ins Ausland aber auch innerhalb Deutschlands verzichten. Das seien Maßnahmen, die es so in Deutschland noch nie gegeben habe. Sie seien aber zur Eindämmung des Coronavirus zwingend notwendig. Alle Sicherheitsvorkehrungen dienten dem ausdrücklichen Ziel, die Anzahl der Infektionen zu reduzieren, die Risikogruppe zu schützen und dadurch das Gesundheitsystem aufrechtzuerhalten. Merkel betonte, sie hoffe, dass es bei den Menschen in Bezug auf diese Maßnahmen "ein gewisses Einsehen" gebe. Je mehr Menschen sich an die Auflagen hielten, umso schneller kämen alle durch die aktuelle Phase hindurch. Die Bestimmungen würden von den Ländern und den Kommunen umgesetzt und kontrolliert. Sie seien bis auf Weiteres in Kraft.

Steinmeier spricht per Videobotschaft

Bundespräsident Steinmeier hat sich angesichts der Coronavirus-Pandemie in einer Videobotschaft an die Bevölkerung gewandt. Das Staatsoberhaupt sagte darin, man werde das Virus besiegen. In dieser herausfordernden Zeit gelte es, vernünftig und solidarisch zu sein. Steinmeier warb um Verständnis für das einschneidende Handeln der Politik. Die Menschen müssten heute Abstand voneinander halten, damit sie sich morgen wieder umarmen könnten. Die Einschränkungen seien nötig, um so viele Leben wie möglich zu retten.

Spahn im ZDF: Schauen Sie nach Norditalien!

Bundesgesundheitsminister Spahn sprach im ZDF wörtlich von einer "sehr dynamischen Lage", die sich vor wenigen Tagen noch nicht so dargestellt habe. Die Politik greife nun sehr stark ins Leben der Bürger und in deren Alltag ein. Diese müssten aber auch dabei mithelfen, dass die Maßnahmen wie die Schließung von Geschäften, Schulen, Kitas und Sporteinrichtungen Wirkung zeigten. Es nütze nichts, wenn sich die Menschen stattdessen im privaten Rahmen verstärkt träfen, so der Gesundheitsminister. Er riet dazu, Kontakte eher per Telefon oder Social Media-Dienste wie Facebook oder Whatsapp aufrecht zu erhalten. Ob es zu Ausgangssperren in Deutschland kommen könnte, könne er in diesem Moment nicht sagen, so Spahn. Man müsse erst abwarten, ob die jetzt ergriffenen Maßnahmen funktionierten.



Kritikern, die behaupteten, es sei doch alles gar nicht so schlimm, rate er, nach Norditalien zu blicken. Dort und auch in Nachbarländern Deutschlands habe sich innerhalb weniger Wochen eine sehr ernste Lage entwickelt, betonte Spahn. Wenn man 80-Jährigen Patienten Beatmungsgeräte abnehmen müsse, um 60-Jährige zu retten, führe das zu sehr harten Situationen für die Betroffenen und für die Angehörigen, die sich teilweise per Telefon verabschieden müssten.



Im Bundestag gibt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erste Überlegungen für eine Änderung des Gundgesetzes. Es gehe darum, die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, sollte das Parlament aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht mehr zusammenkommen können, hieß es.

Zahlreiche Geschäfte werden geschlossen

Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder schlugen neben der Einschränkung der Reisefreiheit zudem vor, zahlreiche Geschäfte zu schließen. Ausgenommen sind unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Drogerien sowie Tankstellen, Banken, Poststellen und der Großhandel. In den Ausnahmefällen sollen aber Hygiene- und Zugangsauflagen erlassen werden. Außerdem sollen Einrichtungen wie Clubs und Kneipen, Theater und Museen und auch Sportanlagen schließen. Das gilt auch für Spielplätze. Restaurants und Hotels sollen geöffnet bleiben dürfen, allerdings auch nur unter Auflagen. Restaurants und Speisegaststätten dürfen demnach frühestens ab sechs Uhr morgens aufmachen und müssen spätestens um 18.00 Uhr wieder schließen.



Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und in Einrichtungen anderer Glaubensgemeinschaften sollen der Verabredung zufolge ebenso untersagt werden. Für Krankenhäuser und Pflegeheime soll es neue Besuchsregelungen geben. Bei den Beschlüssen handelt es sich den Angaben zufolge um Leitlinien für ein einheitliches Vorgehen. Die konkreten Regelungen müssen die Bundesländer in Gang setzen.

Kurzarbeitergeld kommt früher

Das wegen der Corona-Krise eingerichtete Kurzarbeitergeld können Unternehmen bereits jetzt beantragen. Bundesarbeitsminister Heil erklärte, die Erleichterungen träten rückwirkend zum 1. März in Kraft und würden rückwirkend ausgezahlt. Vorgesehen ist unter anderem, dass Betriebe das Kurzarbeitergeld bereits nutzen können, wenn zehn Prozent der Beschäftigten von Arbeitsausfall betroffen sind. Bislang lag diese Grenze bei einem Drittel.

Schweiz zieht nach

Auch in der Schweiz ruht das öffentliche Leben nun: Das Land hat wegen der rasanten Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen angeordnet, dass alle Läden, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe bis zum 19. April geschlossen bleiben müssen. Die Regierung hat zudem einen Armee-Einsatz bewilligt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus und dessen Auswirkungen

Über die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infizierten, Genesenen und Todesfälle berichten wir in unserem Artikel: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.



Darüber hinaus haben wir einen Nachrichten-Blog aufgelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen.



Wie groß ist die Gefahr hierzulande? Welche Strategien verfolgen die Behörden? Was kann jede(r) tun, um sich zu schützen? Antworten auf diese und andere Fragen geben wir in unserem Beitrag: Deutschland und das Coronavirus - Antworten auf die wichtigsten Fragen.



Flächendeckende Schul- und Kitaschließungen werden in Deutschland wegen der Ausbreitung des Coronavirus immer wahrscheinlicher. Fehlende Kinderbetreuung könnte eine der Konsequenzen sein. Eine Übersicht über die wichtigsten Fragen finden Sie in unserem Stück: Wie sich das Coronavirus auf Schule, Universität und Kita in Deutschland auswirkt.



Gegen das neuartige Coronavirus gibt es bislang keinen Impfstoff. Auch Medikamente, die bei der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit helfen, sind noch nicht erforscht. Ansätze für Behandlungsmöglichkeiten gibt es aber. Welche das sind, erklären wir in unserem Beitrag: Erste Ansätze für Medikamente, die gegen Coronavirus wirken könnten.



Zum Thema Atemschutzmasken kursieren derzeit viele Informationen. Welche Masken es gibt, wer sie wirklich braucht und warum die EU einen deutschen Exportstopp kritisiert, beantworten wir im Beitrag: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte.



Was exponentielles Wachstum für die Ausbreitung des Coronavirus bedeutet,wie das deutsche Gesundheitssystem auf Covid-19-Fälle vorbereitet ist, was hilft, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und wann mit einer Entspannung der Lage zu rechnen ist: Diese Fragen beantworten wir in unserem Beitrag: Hygiene, Quarantäne, Geisterspiele: Warum die Maßnahmen gegen das Coronavirus so wichtig sind.



Wegen des Coronavirus werden weltweit viele Großveranstaltungen abgesagt. Wie geht Deutschland damit um – also etwa mit Messen und Bundesligaspielen? Wir geben Antworten auf wichtige Fragen in unserem Stück: Coronavirus: Wie geht Deutschland mit Großveranstaltungen um?



Auch im Sport wurden zahlreiche Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. Eine Übersicht lesen Sie hier: Wie das Coronavirus den internationalen Sport beeinflusst - Absagen, Verschiebungen, Ausfälle.