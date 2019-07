Die Bundesregierung hat das Vorgehen der russischen Polizei gegen Demonstranten in Moskau kritisiert. Die stellvertretende Regierungssprecherin Demmer sagte in Berlin, der Einsatz sei unverhältnismäßig gewesen. Man nehme die Entwicklungen vom Wochenende mit großer Sorge zur Kenntnis.

Demmer betonte, noch inhaftierte Demonstranten müssten umgehend freigelassen werden. Russland habe sich zu den Standards für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bekannt und müsse diese einhalten.

Russlandbeauftragter besorgt über Polizeigewalt

Der Russlandbeauftragte der Bundesregierung, der SPD-Politiker Wiese, hatte sich zuvor besorgt über die Polizeigewalt gegen die Demonstranten in Moskau gezeigt. Das passe alles in das Bild, das man seit langer Zeit sehe, sagte Wiese im Deutschlandfunk. Es gebe ein hohes Maß an Unzufriedenheit in ganz Russland, nicht nur in Moskau und Sankt Petersburg. Es seien sicher keine freien Regionalwahlen, wenn Kandidaten an der Teilnahme gehindert würden. Der Druck in Russland habe sich verschärft, was man unter anderem an strengeren Auflagen und Restriktionen bei der Versammlungsfreiheit sehe, führte Wiese aus. Der unverhältnismäßige Polizeieinsatz zeige auch, dass die Regierung vor diesen Regionalwahlen sehr verunsichert sei.



Der Russlandbeauftragte plädierte trotzdem dafür, die Zusammenarbeit mit der Zivilbevölkerung eher auszubauen als einzuschränken und mit der russischen Regierung im Dialog zu bleiben. Allerdings sei dabei noch ein weiter Weg zu gehen. Auch mit Blick auf den Ukrainekonflikt sei es noch zu früh, um die Sanktionen aufzuheben.

Protest gegen Ausschluss von Regionalwahl

Am Wochenende hatte die Polizei in Moskau eine nicht genehmigte Demonstration aufgelöst. Dabei wurden nach Angaben von Bürgerrechtlern mindestens 1.000 Menschen festgenommen. Es gab auch Verletzte. Die Menschen hatten dagegen protestiert, dass Kandidaten nicht zur Regionalwahl im September zugelassen worden waren. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Roth, rügt das Vorgehen der Polizei in Moskau. Sie sei "ein Anschlag auf die Demokratie und den Rechtsstaat", schrieb der SPD-Politiker bei Twitter.