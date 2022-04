Eine US-Bundesrichterin hat die seit Anfang 2021 geltende Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln für ungültig erklärt. (mago images / Cavan Images)

Die nationale Gesundheitsbehörde CDC habe mit der Verfügung ihre Befugnisse überschritten, heißt es in der Entscheidung der Richterin aus dem Bundesstaat Florida. Das Verfahren für solche Vorschriften sei nicht eingehalten worden. Das Gericht in Tampa hob die Regelung auf. Unklar blieb zunächst, welche unmittelbaren Folgen dies hat. Die US-Regierung erklärte in einer ersten Stellungnahme, sie bedauere die Entscheidung.

Im Zuge der Corona-Pandemie hatte die Gesundheitsbehörde CDC Anfang Februar 2021 angeordnet, dass unter anderem in Flugzeugen, Zügen, U-Bahnen und Bussen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.