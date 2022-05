Der ehemalige US-Präsident Trump (picture alliance / AP Photo / Alex Brandon)

amerikanischen Präsidenten Trump gegen die New Yorker Generalstaatsanwältin James abgewiesen.

Damit kann James ihre zivilrechtlichen Untersuchungen zu Trumps Geschäftspraktiken fortsetzen. In der Begründung heißt es, die Entscheidung basiere auf Rechtsprechung, wonach Bundesrichter sich in den meisten Fällen nicht in Ermittlungen auf staatlicher Ebene einmischen dürften.

Die New Yorker Generalstaatsanwältin hatte erklärt, ihre Nachforschungen hätten ergeben, dass Trumps Unternehmen falsche Bewertungen von Vermögenswerten wie Golfplätzen und Hochhäusern genutzt habe, um Kredite und Steuervorteile zu erhalten.

