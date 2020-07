Der brandenburgische Fraktionsvorsitzende Kalbitz bleibt aus der AfD ausgeschlossen. Wie die Partei mitteilte, hat das Bundesschiedsgericht die bereits vom Parteivorstand beschlossene Annullierung der Mitgliedschaft nun im Hauptsacheverfahren bestätigt

Kalbitz selbst sagte der Deutschen Presse-Agentur, er bedauere, dass politische Erwägungen Vorrang gehabt hätten, erklärte Kalbitz weiter. Zuvor hatte er angekündigt, sich weiter zivilrechtlich gegen seinen Rauswurf wehren zu wollen.



Der AfD-Bundesvorstand hatte Kalbitz die Mitgliedschaft im Mai entzogen. Als Grund gab das Gremium an, dieser habe bei seinem Parteieintritt eine frühere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend" nicht angegeben. Kalbitz bestreitet die Mitgliedschaft in der HDJ.

"Die Annullierung ist rechtsgültig"

Parteichef Meuthen hatte sich zuversichtlich gezeigt, dass sich die Rechtsauffassung des AfD-Vorstands durchsetzen werde. Zuletzt hatte das Berliner Landgericht in einem Eilverfahren die Annullierung der AfD-Mitgliedschaft Kalbitz' für unzulässig erklärt und auf die anstehende Entscheidung des Schiedsgerichtes verwiesen. In der heutigen Pressemitteilung der AfD heißt es dazu: "Die Annullierung ist rechtsgültig".