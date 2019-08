Arbeitssuchende Menschen sind auch an unbezahlten Probe-Arbeitstagen in der Regel gesetzlich unfallversichert.

Das hat das Bundessozialgericht in Kassel entschieden. Im konkreten Fall hatte ein Mann in Sachsen-Anhalt bei einem Entsorgungsbetrieb einen Tag zur Probe gearbeitet und sich bei einem Sturz schwer am Kopf verletzt. Die zuständige Berufsgenossenschaft hatte die Anerkennung als Arbeitsunfall abgelehnt, weil der Mann nicht in den Betrieb eingegliedert gewesen sei. Das bestätigten die Kasseler Richter zwar. Sie betonten jedoch, dass der Arbeitssuchende eine dem Unternehmen dienende Tätigkeit von wirtschaftlichem Wert erbracht habe. Damit sei er ein sogenannter "Wie-Beschäftigter" und unfallversichert. Klassische Fälle von "Wie-Beschäftigung" sind den Richtern zufolge die Mitarbeit bei der Obsternte und das Ausführen von Hunden.



(Aktenzeichen B 2 U 1/18 R)