Tödliche Erkrankungen

Gesetzlich Versicherte haben demnach keinen Anspruch auf Medikamente, die durch die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA zur Behandlung dieser Erkrankung nicht explizit zugelassen sind. In dem Fall ging es um einen 18-jährigen Mann, der an der so genannten Duchenne-Muskeldystrophie leidet. Er kann seit seinem elften Lebensjahr nicht mehr gehen. Von seiner Krankenkasse verlangte er die Kostenübernahme für ein Medikament, das die Krankheit zwar lindert, aber in der EU nur Patienten zugelassen ist, die noch gehen können. Die Jahreskosten für die Behandlung betragen 170.000 Euro.

In einer Vorinstanz wurde dem Kläger die Übernahme durch die Kasse zwar zugestanden, weil die Richter dadurch zumindest eine Aussicht auf eine gewisse Linderung sahen. Die Kasseler Sozialrichter hoben dieses Urteil nun auf, weil es ihrer Ansicht nach keine wissenschaftlichen Beweise für eine Linderung gebe und zudem die Arzneimittelsicherheit Vorrang habe.

