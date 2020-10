Ein Unfall auf dem Weg von der Arbeit ist nicht versichert, wenn das Opfer das Unternehmen plötzlich vor Schichtende und ohne auszustempeln verlassen hat.

Das geht aus einem Urteil des Bundessozialgerichts hervor. Es wies die Revision der Witwe eines bei einem Autounfall tödlich verunglückten Mannes zurück. Das Gericht entschied, das in diesem Fall kein sogenannter "versicherter Wegeunfall" vorlag. Schließlich sei nicht mehr feststellbar gewesen, ob der Mann am Unfalltag nach Hause oder an einen dritten Ort habe fahren wollen. Das Gericht gab damit der Berufsgenossenschaft des Opfers Recht, das die Zahlung von Witwen- und Waisenrente sowie Sterbegeld abgelehnt hatte.



Az: B 2 U 9/19 R

