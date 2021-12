Unfallschutz im Homeoffice? - Das Bundessozialgericht meint, man müsse im Einzelfall prüfen. (picture alliance / dpa / Uwe Zucchi)

Das hat das Bundessozialgericht in Kassel entschieden. Danach kann der Weg vom Schlafzimmer ins häusliche Arbeitszimmer unfallversichert sein. Im Einzelfall komme es darauf an, ob der zurückgelegte Weg in der Wohnung des Beschäftigten - Zitat: "unmittelbar unternehmensdienlich" ist.

Im konkreten Fall aus dem Jahr 2018 hatte die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik den Versicherungsschutz für einen Unfall auf dem Weg ins Arbeitszimmer abgelehnt. Zur Begründung hieß es, es liege kein sogenannter Wegeunfall vor. Dieser solle vor den Gefahren des Verkehrs schützen und nicht innerhäusliche Wege absichern. Das Bundessozialgericht argumentierte, es habe sich um einen versicherten Betriebsweg gehandelt.

(AZ: B 2 U 4/21 R)

Diese Nachricht wurde am 08.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.