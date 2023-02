Gesetzliche Rentenversicherung

Der Präsident des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel (picture alliance / dpa)

So sollten künftig ausnahmslos alle Berufstätigen wie etwa auch Beamte in die Gesetzliche Versicherung einzahlen, sagte Schlegel in der Jahres-Pressekonferenz des BSG in Kassel. Gleichzeitig könne der Leistungsanspruch auf eine Art erweiterte Grundsicherung beschränkt werden, die dann etwa durch private und betriebliche Vorsorge aufgestockt werden könnte. Der Bundessozialgerichts-Präsident erläuterte auch die Gründe für die finanziellen Unwuchten des Systems: Während in den 1960er Jahren noch sechs Erwerbstätige einen Ruheständler finanziert hätten, werde diese Zahl bis 2030 auf nur noch 1,5 sinken. Seit damals sei außerdem die allgemeine Lebenserwartung um rund zehn Jahre gestiegen, wodurch sich die Bezugsdauer von Rentenzahlungen verdoppelt habe.

