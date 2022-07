Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil (Christoph Soeder/dpa)

Der Entwurf sieht mehr Unterstützung und weniger Sanktionen vor. So soll Bürgergeldbeziehern in den ersten beiden Jahren nur Vermögen angerechnet werden, wenn dieses 60.000 Euro überschreitet. In diesem Zeitraum sollen außerdem die tatsächlichen Kosten für die Wohnung anerkannt werden. Hinzuverdienstgrenzen sollen angehoben und Weiterbildungsmaßnahmen stärker gefördert werden. Für die Dauer von sechs Monaten plant der SPD-Politiker zudem eine sogenannte Vertrauenszeit, in der es auch bei Verstößen gegen Vorgaben keine Leistungskürzungen geben soll.

Bundesfinanzminister Lindner lehnt dies kategorisch ab. Der FDP-Politiker sprach sich auch gegen die von SPD und Grünen geforderte Erhöhung des Regelsatzes von derzeit 449 Euro für alleinstehende Erwachsene aus. Linken-Chefin Wissler kritisierte den Entwurf für das künftige Bürgergeld als völlig unzureichend.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.