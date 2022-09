Blick aus der Luft auf die Skyline von New York (imago stock&people)

Die zuständige Gouverneurin Hochul rief ungeimpfte Bewohner der Millionenmetropole auf, sich immunisieren zu lassen. Bei Polio dürfe man nichts dem Zufall überlassen, erklärte sie.

Die auch als Kinderlähmung bekannte Viruserkrankung ist in New York erstmals seit fast zehn Jahren wieder diagnostiziert worden. Polio ist eine unheilbare Viruserkrankung, die in einzelnen Fällen in das Nervensystem eindringen und irreversible Lähmungen verursachen kann. In Deutschland gilt die Krankheit seit den flächendeckenden Impfungen in den 60er-Jahren als endgültig besiegt.

