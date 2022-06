Kathy Hochul nach der Unterzeichnung der Novelle. (AP/dpa/Mary Altaffer)

Gouverneurin Hochul setzte eine Reform in Kraft, die das Parlament in der vergangenen Woche beschlossen hatte. Unter anderem wird das Mindestalter für den Besitz von halbautomatischen Sturmgewehren von 18 auf 21 Jahre heraufgesetzt. Der Verkauf von Magazinen mit großer Kapazität sowie von Schutzwesten wird eingeschränkt. Zudem gibt es schärfere Vorab-Überprüfungen bei Käufern von Sturmgewehren. New York hatte zuvor schon eines der strengsten Waffengesetze in den USA.

Bei der rassistisch motivierten Attacke in einem Supermarkt in Buffalo hatte der Täter zehn Menschen erschossen. Fast alle Opfer waren Schwarze. Dieser Angriff sowie das Schulmassaker von Texas vor rund zwei Wochen mit 19 Todesopfern haben die Diskussion über schärfere Waffengesetze auch auf US-Bundesebene wieder angefacht.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.