In Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin sind bei Protesten gegen Polizeigewalt zwei Menschen erschossen worden.

Nach Angaben der Polizei wurde eine weitere Person schwer verletzt. Es seien Ermittlungen aufgenommen worden.



In Kenosha gab es die dritte Nacht in Folge Vandalismus sowie gewaltsame Zusammenstöße zwischen mehreren Gruppierungen und der Polizei. Viele der Demonstranten zählen zur "Black Lives Matter"-Bewegung. Durch die Straßen zogen zudem erneut zahlreiche Randalierer sowie Anhänger einer selbsternannten weißen Miliz, die bewaffnet in der Stadt patroulliert.



Auslöser für die Unruhen waren Schüsse, die am Sonntag bei einem Polizeieinsatz auf einen schwarzen Bürger in Kenosha abgegeben wurden. Der Mann wurde schwer verletzt.