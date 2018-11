Die Bundesregierung schafft 13.000 zusätzliche Pflegestellen in Altenheimen. Die Maßnahme ist Teil des sogenannten Pflegestärkungsgesetzes, das der Bundestag beschlossen hat. Es soll auch die Arbeitsbedingungen in dem Bereich verbessern, um den Beruf attraktiver zu machen.

Für das Gesetz stimmten im Parlament Union und SPD, die FDP votierte dagegen. AfD, Linke und Grüne enthielten sich. Finanziert werden sollen die neuen Stellen in den Heimen von der gesetzlichen Krankenversicherung. Bei der Pflege im Krankenhaus soll zudem künftig jede zusätzliche und jede aufgestockte Pflegestelle vollständig von den Krankenkassen refinanziert und getragen werden. Außerdem sieht das Gesetz vor, dass die für die Pflege anfallenden Personalkosten im Krankenhaus ab dem Jahr 2020 aus den bisherigen Fallpauschalen herausgerechnet werden. Die Kliniken sollen dadurch durch ein spezielles Pflegebudget nicht mehr aus wirtschaftlichen Gründen an Pflegekräften sparen.



Bundesgesundheitsminister Spahn bezeichnete das Pflegestärkungsgesetz als größten Schritt in der Pflege seit 20 Jahren. Die Koalition löse damit ihr Versprechen an die Pflegekräfte ein. Hier müsse man Vertrauen zurückgewinnen, betonte der CDU-Politiker. Weitere Schritte würden folgen, sagte Spahn. Die Koalition arbeite jetzt daran, die Bezahlung in der Altenpflege zu verbessern.



Die Opposition kritisierte, dass die Besetzung der neuen Stellen noch völlig ungeklärt sei. Die pflegepolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Westig, sagte, Personal das gestärkt werden solle, müsse erst einmal vorhanden sein. Die Grünen und die Linksfraktion begrüßten aber die Neuregelungen im Krankenhaus. Die komplette Refinanzierung der Pflege sei gut, betonte der gesundheitspolitische Sprecher der Linksfraktion, Harald Weinberg. Das hätten die Beschäftigten durch ihre Proteste aber auch selbst erkämpft.