Der Bundestag tagt im Plenum und in den Ausschüssen vorerst bis zum Jahresende unter Beachtung der so genannten 3G-Regel.

Eine entsprechende Allgemeinverfügung werde in Kürze in Kraft treten, teilte die Pressestelle des Parlaments mit. Wer den Plenarsaal und die Tribünen sowie die Westlobby und die Ausschusssäle betritt, muss demzufolge stets einen aktuellen 3G-Nachweis bei sich führen. Dabei geht es darum, dass die jeweilige Person geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet ist.



Der Bundestag kommt das nächste Mal am kommenden Donnerstag zusammen. Auf der Tagesordnung steht dann unter anderem die erste Beratung über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Vorlagen anlässlich der Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.